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        Muş'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

        Muş'ta eylül ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 14:52 Güncelleme:
        Muş'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

        Muş'ta eylül ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-30 Eylül'de gerçekleştirilen çalışma ve operasyonlarda 19 narkotik olaya müdahale edildi.

        Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara, uyuşturucu madde kullanan ve bulunduranlara ile yasa dışı kenevir ekenlere yönelik çalışma yürütüldü.

        Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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        Operasyonlarda 3 kilo 51 gram esrar, 149 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram kokain, 82 kök kenevir bitkisi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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