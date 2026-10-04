Muş'ta doğaseverler için 20 yürüyüş rotası dijital erişime açıldı

İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta yaklaşık iki yıldır doğa yürüyüşleri düzenleyen Genç Adımlar Derneği, kentin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini yürüyerek keşfetmek isteyenler için belirlediği 20 yürüyüş rotasını dijital erişime açtı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle Genç Adımlar Derneğince yürütülen "Adımlarla Keşfet Projesi" kapsamında doğa etkinlikleri sürüyor.

Sağlıklı ve hareketli yaşamın desteklenmesi ve doğa yürüyüşlerinin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen proje kapsamında, farklı bölgelerde keşif çalışmaları yapıldı.

Ardından belirlenen güzergahlar, farklı meslek gruplarından katılımcılar, öğrenciler, gençler ve doğaseverlerin katıldığı yürüyüşlerle sahada deneyimlendi.

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Yürüyüşler sırasında rotaların mesafeleri, güzergah özellikleri ve gezi detayları kayıt altına alındı, alanların tanıtımında kullanılmak üzere fotoğraf ve video içerikleri de hazırlandı.

Son olarak dik kayalıklar arasındaki Kızılağaç Kanyonu, 2 bin 645 rakımlı Kurtik Dağı ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Sazlıkbaşı Tabiat Parkı rotalarını belirleyen ekip, toplam 20 yürüyüş rotasını ve bunlara ilişkin içerikleri www.gencadimlar.com adresi üzerinden erişime açtı.

- "Muş'un değerlerinin daha geniş kitlelere tanıtılmasını istiyoruz"

Genç Adımlar Derneği Başkanı Sedat Özcan, AA muhabirine, yaklaşık iki yıldır Muş'un farklı bölgelerinde doğa yürüyüşleri düzenlediklerini söyledi.

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Bu süreçte kentin doğal, tarihi ve kültürel açıdan önemli değerlere sahip olduğunu gördüklerini belirten Özcan, bunların daha fazla kişi tarafından keşfedilmesini istediklerini ifade etti.

Rotaların oluşturulma sürecinde farklı kesimlerden katılımcıları yürüyüşlere dahil ettiklerini dile getiren Özcan, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle hazırladığımız Adımlarla Keşfet Projesi kapsamında yaptığımız keşif çalışmalarının ardından Muş'un farklı noktalarında 20 yürüyüş rotası belirledik. Farklı meslek gruplarından katılımcıları, öğrencileri, gençleri ve doğaseverleri yürüyüşlerimize dahil ettik. Böylece belirlediğimiz güzergahları sahada birlikte deneyimleme fırsatı bulduk. Yürüyüşler sırasında rotaların mesafelerini, güzergah özelliklerini ve gezi detaylarını kayıt altına aldık. Fotoğraf ve video çekimleri yaparak bu alanların tanıtımına yönelik içerikler hazırladık."

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Hazırlanan rotaları dijital ortamda erişilebilir hale getirdiklerini belirten Özcan, "Yürüyüşün sadece bir spor faaliyeti olmadığını, insanların doğayla buluşmasına, sağlıklı ve hareketli bir yaşam sürmesine ve yaşadığı kenti daha yakından tanımasına katkı sağladığını düşünüyoruz. Muş'un yürüyerek keşfedilebilecek çok sayıda doğal, tarihi ve kültürel alanı var. Biz bu rotaların daha fazla kişi tarafından bilinmesini, farklı kesimlerden insanların doğa yürüyüşlerine katılmasını ve Muş'un sahip olduğu bu değerlerin daha geniş kitlelere tanıtılmasını istiyoruz." dedi.

- "Atılan her adım sağlıklı bir hayata yaklaşmamızı sağlıyor"

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Belirlenen rotalardan birinde doğa yürüyüşüne katılan Maksude Asilzade de "Doğanın iyileştirici gücü burada. Yağmurundan, suyundan, mis gibi havasından faydalanarak sadece bedeni değil, ruhu da iyileştiren bir yürüyüş gerçekleştirdik. Burada sadece kalori yakmak için değil, bir arada yürümek ve sosyalleşmek amacıyla toplandık. 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü'nün en güzel amaçlarından birinin zihinsel ve ruhsal olarak iyileştirici gücüne dikkati çekmek olduğuna inanıyorum. Atılan her sağlıklı adım, güzel ve sağlıklı bir hayata yaklaşmamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Sık sık doğa yürüyüşleri gerçekleştiren üniversite öğrencisi Rukiye Sevinç ise "Bugün Genç Adımlar'la üçüncü yürüyüşüm oldu. Çok güzel bir ekiple yeniden yürüyüş yapıyoruz. Yağmura yakalandık. Olumsuz bir durum gibi görünse de buna rağmen yürüyüşümüz çok güzel geçiyor. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.