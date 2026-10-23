Bulanık'ta şeker pancarı hasadı

Muş'un Bulanık Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, şeker pancarı hasadına katıldı.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Sezer Ekinci, Pancar Kooperatif Başkanı Mehmet Çetin ile birlikte Kotanlı köyünde gerçekleştirilen şeker pancarı hasadına katıldı. Doğan Çetin'e ait tarlada yürütülen çalışmaları inceleyen Kaymakam Koşansu, üreticiyle sohbet ederek, bu yılki hasat süreci, ürün verimi ve tarımsal faaliyetler hakkında bilgi aldı. Tarlada çalışan çiftçilerle de bir araya gelen Koşansu, üretimin bölge ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, üreticilere kolaylıklar diledi. Çiftçilerin emeklerinin karşılığını almasının önemini vurgulayan Kaymakam Koşansu, hasat döneminin tüm üreticiler açısından verimli ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

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İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Sezer Ekinci ise, ilçede şeker pancarının önemli tarımsal ürünler arasında yer aldığını belirtti. Ekinci, Bulanık genelinde yaklaşık 15 bin dekar alanda 370 çiftçinin şeker pancarı ekimi yaptığını açıkladı. Hasat döneminde üreticilerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Ekinci, sezonun tamamlanmasıyla birlikte elde edilecek ürün miktarının netleşeceğini ifade etti. İlçedeki pancar üretiminin bölge tarımı ve çiftçilerin gelir kaynakları açısından önem taşıdığına işaret eden Ekinci, üretim sezonunun sonuçlarının iklim şartları ve tarlalardaki verim durumuna bağlı olarak şekillendiğini belirtti.