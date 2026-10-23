Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Bulanık'ta şeker pancarı hasadı

        Bulanık'ta şeker pancarı hasadı

        Muş'un Bulanık Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, şeker pancarı hasadına katıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 16:21 Güncelleme:
        Bulanık'ta şeker pancarı hasadı

        Muş'un Bulanık Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, şeker pancarı hasadına katıldı.

        Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Sezer Ekinci, Pancar Kooperatif Başkanı Mehmet Çetin ile birlikte Kotanlı köyünde gerçekleştirilen şeker pancarı hasadına katıldı. Doğan Çetin'e ait tarlada yürütülen çalışmaları inceleyen Kaymakam Koşansu, üreticiyle sohbet ederek, bu yılki hasat süreci, ürün verimi ve tarımsal faaliyetler hakkında bilgi aldı. Tarlada çalışan çiftçilerle de bir araya gelen Koşansu, üretimin bölge ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, üreticilere kolaylıklar diledi. Çiftçilerin emeklerinin karşılığını almasının önemini vurgulayan Kaymakam Koşansu, hasat döneminin tüm üreticiler açısından verimli ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

        REKLAM

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Sezer Ekinci ise, ilçede şeker pancarının önemli tarımsal ürünler arasında yer aldığını belirtti. Ekinci, Bulanık genelinde yaklaşık 15 bin dekar alanda 370 çiftçinin şeker pancarı ekimi yaptığını açıkladı. Hasat döneminde üreticilerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Ekinci, sezonun tamamlanmasıyla birlikte elde edilecek ürün miktarının netleşeceğini ifade etti. İlçedeki pancar üretiminin bölge tarımı ve çiftçilerin gelir kaynakları açısından önem taşıdığına işaret eden Ekinci, üretim sezonunun sonuçlarının iklim şartları ve tarlalardaki verim durumuna bağlı olarak şekillendiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Tam dehşet! Aracı alev aldı, cesedi uçurumda bulundu!
        Tam dehşet! Aracı alev aldı, cesedi uçurumda bulundu!
        "İstanbul'u terk etmedim"
        "İstanbul'u terk etmedim"
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Üniversite öğrencisini bağırsak enfeksiyonu hayattan kopardı
        Üniversite öğrencisini bağırsak enfeksiyonu hayattan kopardı
        Sadece orada yetişiyor... Büyük emek istiyor bir kilosu 50 bin TL!
        Sadece orada yetişiyor... Büyük emek istiyor bir kilosu 50 bin TL!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek

        Benzer Haberler

        Muş'ta 250 üreticiye 150 ton baklagil tohumu dağıtıldı
        Muş'ta 250 üreticiye 150 ton baklagil tohumu dağıtıldı
        Muş'ta üreticilere 30 ton kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı
        Muş'ta üreticilere 30 ton kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı
        Bulanık'ta 50 üreticiye kırmızı mercimek desteği
        Bulanık'ta 50 üreticiye kırmızı mercimek desteği
        Muş'ta "Modern Çağın Sorunu: Baba Yoksunluğu" konferansı düzenlendi
        Muş'ta "Modern Çağın Sorunu: Baba Yoksunluğu" konferansı düzenlendi
        Muş'ta havalar soğudu, aktarlarda yoğunluk arttı
        Muş'ta havalar soğudu, aktarlarda yoğunluk arttı
        Hasköy'de vatandaşlar sebzelerini dalından kendileri topluyor
        Hasköy'de vatandaşlar sebzelerini dalından kendileri topluyor