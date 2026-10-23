Muş'ta üreticilere 30 ton kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde 50 üreticiye yüzde 75 hibe desteğiyle 30 ton kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında, Zafer Mahallesi'ndeki Toprak Mahsulleri Ofisi deposunda tohum dağıtım programı düzenlendi.

Programa katılan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, ilçede ağırlıklı olarak buğday ve arpa üretimi yapıldığını belirterek ürün çeşitliliğinin artırılması için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Geçen yıl 17 üreticiye 12 ton 750 kilogram kırmızı mercimek tohumu dağıtıldığını ifade eden Koşansu, artan talep üzerine 2027 üretim sezonu için 50 üreticiye daha 30 ton tohum dağıtıldığını kaydetti.

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Tohumların üretim maliyetlerini azaltmasını ve çiftçilerin gelirlerine katkı sağlamasını beklediklerini belirten Koşansu, tarımsal üretimi geliştirmek ve alternatif ürünleri yaygınlaştırmak için üreticileri desteklemeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Program, tohumların üreticilere teslim edilmesiyle sona erdi.