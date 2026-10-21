Muş'ta geleceğin milli atletleri yetiştiriliyor

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençlerin spora yönlendirilmesi ve yetenekli sporcuların keşfedilerek Türk sporuna kazandırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren genç sporcular, atletizm antrenmanlarında performanslarını geliştirmek için yoğun çaba gösteriyor. Antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda sporcuların fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi ve atletizm alanında başarılı sonuçlar elde etmeleri hedefleniyor. Düzenli antrenmanlarla kendilerini geliştiren genç atletler, disiplinli çalışmalarıyla gelecekte ulusal ve uluslararası müsabakalarda Türkiye’yi temsil edebilecek sporcular arasında yer almayı amaçlıyor.

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