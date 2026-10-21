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        Muş'ta geleceğin milli atletleri yetiştiriliyor

        Muş'ta genç sporcular, 1071 Sultan Alparslan Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenmanlarda azim ve disiplinle çalışarak geleceğin millî atletleri olma yolunda ilerliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 16:34 Güncelleme:
        Muş'ta geleceğin milli atletleri yetiştiriliyor

        Muş’ta genç sporcular, 1071 Sultan Alparslan Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen antrenmanlarda azim ve disiplinle çalışarak geleceğin millî atletleri olma yolunda ilerliyor.

        Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren genç sporcular, atletizm antrenmanlarında performanslarını geliştirmek için yoğun çaba gösteriyor. Antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda sporcuların fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi ve atletizm alanında başarılı sonuçlar elde etmeleri hedefleniyor. Düzenli antrenmanlarla kendilerini geliştiren genç atletler, disiplinli çalışmalarıyla gelecekte ulusal ve uluslararası müsabakalarda Türkiye’yi temsil edebilecek sporcular arasında yer almayı amaçlıyor.

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        Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençlerin spora yönlendirilmesi ve yetenekli sporcuların keşfedilerek Türk sporuna kazandırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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