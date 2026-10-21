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        Muş'ta 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

        Muş'un Hasköy ilçesinde 'uyuşturucu madde ticareti ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçlarından 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 16:52 Güncelleme:
        Muş'ta 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

        Muş’un Hasköy ilçesinde ‘uyuşturucu madde ticareti ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçlarından 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

        Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Hasköy ilçesinde operasyon gerçekleştirdiği belirtildi. Çalışmalar sonucunda, hakkında iki ayrı suçtan toplam 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, 19 Ekim 2026 tarihinde gözaltına alındı. Yakalanan şahsın jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı ve Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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