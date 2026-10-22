Muş'ta "Modern Çağın Sorunu: Baba Yoksunluğu" konferansı düzenlendi
Mehir Aile Platformu Muş İl Temsilciliğince "Modern Çağın Sorunu: Baba Yoksunluğu" başlıklı konferans gerçekleştirildi.
Mehir Aile Platformu Muş İl Temsilciliğince "Modern Çağın Sorunu: Baba Yoksunluğu" başlıklı konferans gerçekleştirildi.
Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Bekir Topaloğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Saffet Köse konuşmacı olarak yer aldı.
Programın açılışında konuşan Mehir Aile Platformu Muş İl Temsilcisi Merve Nur Güngör, aile değerlerinin zayıflatılmaya çalışıldığını ve birçok toplumsal sorunun aile yapısıyla ilişkili olduğunu belirtti.
Toplumun zaman zaman zorlu süreçlerden geçtiğini ancak umudun her zaman var olduğunu ifade eden Güngör, bir psikolog olarak babanın ailedeki ve çocuğun psikolojik gelişimindeki önemini bildiğini söyledi.
Mehir Vakfının Türkiye'de ve yurt dışında evlilik programları düzenlediğini anlatan Köse de bugüne kadar 16 binin üzerinde çiftin evlendirilmesine katkı sağlandığını ifade etti.
Evliliklerin sağlam temeller üzerine kurulmasına önem verdiklerini aktaran Köse, vakfın Cumhurbaşkanı tarafından beş altın madalyayla ödüllendirildiğini ve geçen yıl yılın vakfı seçildiğini kaydetti.
Deprem bölgelerinde 100 çifti evlendirmeye yönelik bir proje yürüttüklerini bildiren Köse, ailenin güçlü olmasının toplumun ve devletin gücüne katkı sağladığını dile getirdi.
Programa Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, öğrenciler ve veliler katıldı.
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