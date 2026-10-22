Muş'ta havalar soğudu, aktarlarda yoğunluk arttı

Muş'ta havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların bitkisel ürünlere ilgisi arttı. Soğuk algınlığı ve gribe karşı önlem almak isteyen vatandaşlar, ıhlamur, papatya çayı, kış çayı, zencefil, bal ve propolis gibi ürünleri tercih etmeye başladı.

Hava sıcaklıklarının düşmesi ve mevsim geçişlerinin etkisiyle vatandaşlar, kış aylarında tüketilen bitkisel ürünlere yöneldi. Bağışıklık sistemini desteklemek ve soğuk havalarda hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar, aktarlarda satılan çeşitli bitki çayları ve doğal ürünlere ilgi gösteriyor.

Muş'ta aktarlık ve şifalı bitkiler üzerine hizmet veren meslekte 40 yılı aşkın deneyimi bulunan Aktar Melih Bingöl, özellikle ıhlamur, papatya çayı, kış çayı, zencefil, bal ve propolis gibi ürünler öne çıktığını söyledi. Bingöl, "Hastanelerin doluluk oranlarının artmasıyla birlikte bizim işlerimizde de yoğunluk yaşanıyor. Genellikle mevsim geçişlerinde gribal enfeksiyonlar, boğaz ağrıları, öksürük, bronşit ve KOAH gibi rahatsızlıklar artıyor. Biz her yıl vatandaşlarımıza önlemlerini alabileceklerini söylüyoruz. Bitkisel ürünlere alışkın olan vatandaşlarımız ve müşterilerimiz bize geldiklerinde genellikle onlar için karışık bir kış çayı hazırlıyoruz. Bunun içerisinde ıhlamur, zencefil, havlıcan, kuşburnu, kabuk tarçın, karanfil ve adaçayı bulunuyor. Bu karışımı günde iki üç bardak içtiklerinde, gribal enfeksiyona yakalansalar bile kendilerini daha rahat hissedebileceklerini düşünüyoruz. Toz zencefil, toz zerdeçal, toz havlıcan ve öğütülmüş keten tohumunu karıştırarak günde üç tatlı kaşığı tüketebilirler. Çocuklara ise çay kaşığıyla verilebilir. Sıfır iki yaş arasındaki çocuklar için ayrıca hatmi çiçeğini sütle kaynatıp balla veya pekmezle tatlandırarak verebilirler. Aynı durum hamile kadınlarımız için de geçerlidir. Yaşlılar için ise farklı bitkisel ürünlere başvurulabilir. Örneğin kuşburnunun limondan 100 kat daha fazla C vitamini içerdiği söyleniyor. Yaşlılara kuşburnu ve ıhlamur verebilir, adaçayıyla gargara yaptırabilirler. Evde kekik yağı varsa bir kaşık suya üç damla damlatarak içirebilirler. Yetişkinler ve gençler kullanabilir ancak çocuklara verilmemelidir. Bunları deneyebilirler" dedi.