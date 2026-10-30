Bulanık'ta TÜGVA'dan çocuklara pizza ikramı
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bulanık İlçe Temsilciliğince düzenlenen etkinlikte 300 öğrenciye pizza ikram edildi.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bulanık İlçe Temsilciliğince düzenlenen etkinlikte 300 öğrenciye pizza ikram edildi.
"Gençliğe yatırım, geleceğe yatırımdır" sloganıyla çalışmalarını sürdüren TÜGVA Bulanık İlçe Temsilciliği, gençlere yönelik sosyal etkinliklerine bir yenisini ekledi.
Bir kafede gerçekleştirilen programa katılan 300 öğrenciye pizza ikramında bulunuldu.
Etkinliğe katkı sunan Sarıpınar Belde Belediye Başkanı Maşuk Ataş'a teşekkür eden TÜGVA Bulanık yönetimi, gençlerin sosyal ve kültürel gelişimini destekleyen etkinliklerin devam edeceğini bildirdi.
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