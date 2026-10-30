Bulanık'ta TÜGVA'dan çocuklara pizza ikramı

Etkinliğe katkı sunan Sarıpınar Belde Belediye Başkanı Maşuk Ataş'a teşekkür eden TÜGVA Bulanık yönetimi, gençlerin sosyal ve kültürel gelişimini destekleyen etkinliklerin devam edeceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.