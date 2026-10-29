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        Muş'ta hasta bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

        Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 5 aylık bebek, ileri tetkik ve tedavi için ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 23:22 Güncelleme:
        Muş'ta hasta bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

        Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 5 aylık bebek, ileri tetkik ve tedavi için ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kalp rahatsızlığı tanısı konulan bebeğin, ileri tetkik ve tedavisinin yapılması amacıyla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi'ne nakline karar verildi.

        Hastaneden ambulansla Muş Alparslan Havalimanı'na götürülen Ertuğrul bebek, buradan ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.

        Galeri
        Galeri

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