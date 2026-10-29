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        Muş'ta doğaseverlerden Nemrut Kalderası'nda sonbahar yürüyüşü

        MUŞ'ta faaliyet gösteren Genç Adımlar Derneği üyesi 120 doğasever, Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırlarında bulunan Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda 5 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Sonbaharın sarı, kızıl ve kahverengi tonlarına bürünen doğada yürüyen katılımcılar, bölgenin doğal güzelliklerini keşfetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 09:33 Güncelleme:
        Muş'ta doğaseverlerden Nemrut Kalderası'nda sonbahar yürüyüşü

        MUŞ'ta faaliyet gösteren Genç Adımlar Derneği üyesi 120 doğasever, Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırlarında bulunan Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda 5 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Sonbaharın sarı, kızıl ve kahverengi tonlarına bürünen doğada yürüyen katılımcılar, bölgenin doğal güzelliklerini keşfetti.

        Yaklaşık 2 yıldır doğa yürüyüşleri düzenleyen Genç Adımlar Derneği, sağlıklı ve hareketli yaşamı teşvik etmek, insanları doğayla buluşturmak ve Muş ile çevre illerin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda farklı meslek gruplarından 120 doğasever, Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda düzenlenen yürüyüşte bir araya geldi.

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        Sonbaharın etkisini gösterdiği bölgede gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, ağaçların ve bitki örtüsünün sarı, kızıl ve kahverengi tonlara dönüştüğü manzaralar eşliğinde ilerledi. Yaklaşık 5 kilometrelik parkurda yürüyen doğaseverler, kalderanın doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu. Katılımcılar, yürüyüş sırasında zaman zaman mola vererek manzaranın tadını çıkardı, karşılaştıkları doğal güzellikleri fotoğraf ve videolarla kaydetti. Yürüyüşe katılanlar, milli parkta piknik keyfi de yaşadı.

        Yürüyüşe katılan Elif Doğan Şahin, 8 yıldır Muş’ta bir kamu kurumunda görev yaptığını belirterek ilk defa Nemrut Kalderasını gördüğünü söyledi.

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        Kevser Alkan, sonbaharın bütün renklerinin yaşandığı bölgede manzaranın çok güzel olduğunu ifade ederken Ayşe Turan Doğan ise doğayı korumak gerektiğini anlattı.

        Muş’ta 2 yıl önce kurulan dernekle hem bölgeyi tanıtmak hem de hareketli yaşamı desteklemeyi amaçladıklarını belirten Genç Adımlar Derneği Başkanı Sedat Özcan, “Sonbaharın en güzel rotalarından biri olan Nemrut Milli Parkına geldik. Yaklaşık 120 kişiyle 5 kilometre bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Ortam çok güzel yürüyüşün ardından dinlenme molası verdik. Sonbaharın tüm renklerini burada bir arada görmek mümkün” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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