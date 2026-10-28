Muş'ta tarım araçlarına yönelik trafik denetimi yapıldı

Ekipler, reflektörü bulunmayan römorklara özellikle gece ve görüş mesafesinin düştüğü hava şartlarında fark edilebilirliği artırmak ve trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla reflektör taktı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri tarafından Muş Şeker Fabrikası’nda bulunan tarım araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde sürücülere reflektör, koruma kabini, ROPS demiri ve flaşör lamba kullanımı hakkında bilgi verildi. Ayrıca römorklara çok sayıda araç bağlanmaması, yük üzerinde insan taşınmaması ve yükün römork kasa seviyesini aşmaması gerektiği hatırlatıldı.

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