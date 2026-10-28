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        Muş ve Hakkari'de Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

        Muş'un Bulanık ve Hakkari'nin Yüksekova ilçelerinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayraklarıyla yürüyüş yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 13:58 Güncelleme:
        Muş ve Hakkari'de Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

        Muş'un Bulanık ve Hakkari'nin Yüksekova ilçelerinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayraklarıyla yürüyüş yapıldı.

        Bulanık Kaymakamlığı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş, Yeni Mahalle'de başladı.

        Öğrencilerin katılım gösterdiği yürüyüşte, ellerinde Türk bayrakları taşıyan katılımcılar Kent Meydanı'na kadar yürüdü. Etkinlikte 200 metrelik Türk bayrağı açıldı.

        Programda konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, Cumhuriyet'in büyük fedakarlıklarla kurulduğunu belirtti.

        Cumhuriyet'in gelecek nesillerin özgür ve güçlü bir yaşam sürmesi için verilen mücadelenin sonucu olduğunu ifade eden Koşansu, gençlerin birbirlerine saygı göstererek ortak gelecek için çalışmaları gerektiğini vurguladı.

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        - Hakkari

        Yüksekova Kaymakamlığınca "Cumhuriyet İçin Adım At" sloganıyla düzenlenen yürüyüş, Cumhuriyet İlkokulu önünde başladı.

        Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar ve öğrenciler, bando takımı eşliğinde Cengiz Topel ve Milli Egemenlik caddelerini takip ederek Farabi Anadolu Lisesi önüne kadar yürüdü.

        Yürüyüşün ardından düzenlenen törende Atatürk büstüne çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Etkinliğe Kaymakam Volkan Hülür, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Mehmet Kuşca, Büyükçiftlik Belediye Başkanı Çayan Çiçek, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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