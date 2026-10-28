Kaymakam Koşansu'ndan Erentepe ve Uzgörür'e ziyaret

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Erentepe ve Uzgörür beldelerini ziyaret ederek belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emrah Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arlı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz ile Erentepe ve Uzgörür beldelerine ziyaret gerçekleştirdi. Kaymakam Koşansu ve beraberindeki heyet, Erentepe Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Hüseyin Haydaroğulları ile görüştü. Ziyarette beldenin ihtiyaçları, belediye tarafından yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı.

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Erentepe Belediye Başkanı Hüseyin Haydaroğulları, ziyaret dolayısıyla Kaymakam Koşansu ve beraberindeki kurum amirlerine teşekkür etti. Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Haydaroğulları, beldenin ihtiyaçları ve planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon içerisinde Erentepe'ye daha nitelikli ve etkin hizmetler sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaymakam Koşansu ve beraberindeki heyetin bir sonraki durağı ise Uzgörür beldesi oldu. Belediye Başkanı Ayetullah Gündoğdu ve belde sakinleri tarafından karşılanan heyet, belediyeyi ziyaret ederek beldede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret kapsamında Kaymakam Koşansu, yapımı devam eden cami inşaatını da dolaşarak Belediye Başkanı Ayetullah Gündoğdu'dan çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

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Uzgörür ziyaretini sürdüren Kaymakam Koşansu ve beraberindeki heyet, Alagez İlkokulu'nda da incelemelerde bulundu. Erentepe ve Uzgörür beldelerinde gerçekleştirilen ziyaretlerde, yerel yönetimlerin çalışmaları, beldelerin ihtiyaçları ve devam eden projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.