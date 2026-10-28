Muş'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu çelenk töreni ve yürüyüşle başladı

Muş'ta Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu, ardından Cumhuriyet yürüyüşü gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kent Meydanı’nda düzenlenen törende Muş Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Muş Belediyesi tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program, Kent Meydanı’ndan başlayıp Atatürk Parkı’nda sona eren Cumhuriyet yürüyüşüyle devam etti. Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerle kentte kutlama programı başladı.

Yürüyüşün ardında bir konuşma yapan Muş Valisi Avni Çakır, Cumhuriyet Bayramı’nın önemine değinerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Vali Çakır, gençlerin iyi yetiştirilmesinin önemini vurgulayarak, vatandaşları yarınki kutlama programına davet etti.

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Vali Çakır, "Sevgili gençler, değerli Muşlular, bundan 103 sene önce, 29 Ekim’de ecdadımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Cumhuriyet’i ilan ettik. Allah’a şükür, bugünlere çok büyük badireleri de atlatarak geldik. Ama şunu gördük ki birliğimiz ve beraberliğimiz ne kadar güçlüyse bize karşı koyacak, bizi durduracak hiçbir güç bulunmuyor. O yüzden birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirmek çok önemli. Aynı zamanda, Gazi Mustafa Kemal’in Cumhuriyet’i gençliğe emanet ettiği gibi gençlerimize sahip çıkmalı, onları çok iyi yetiştirmeliyiz. Onları ne kadar iyi yetiştirirsek geleceğimizin de o kadar güçlü olacağının farkında olmalıyız. Ben hepinize bu yağmurlu havada katıldığınız için teşekkür ediyorum. Yarınki bayramda buluşmak üzere herkese iyi günler, iyi bayramlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun" dedi.

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Törene, İl Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Cenk Barut, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, vali yardımcıları, Vali Avni Çakır’ın eşi Bahar Çakır, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.