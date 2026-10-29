Muş'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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