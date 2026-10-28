Muş'ta açık bırakılan kazı alanına düşen yaşlı adam yaralandı

Olay, Muş Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Açık bırakılan kazı alanına düşen yaşlı adamı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan yaşlı adam, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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