Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş'ta Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi

        Muş'ta Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi

        Muş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 22:02 Güncelleme:
        Muş'ta Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi

        Muş’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

        Muş Valiliği tarafından Muş Öğretmenevi'nde düzenlenen resepsiyona il protokolü ve davetliler katıldı.

        Resepsiyonda konuşan Muş Valisi Avni Çakır, milletin büyük bedeller ödeyerek kurduğu Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Vali Çakır, "Milletimizin bağımsızlık iradesinin, birlik ve beraberliğimizin en güçlü ifadesi olan Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü, bu akşam sizlerle birlikte kutlamanın büyük gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Malazgirt Zaferi’yle Anadolu’nun kapılarını milletimize açan Sultan Alparslan’ın aziz hatırasını yaşatan bu kadim topraklarda, aynı bayrağın gölgesinde, aynı vatanın sevdasında, aynı geleceğin umudunda buluşmanın onurunu taşıyoruz. Cumhuriyetimiz; yalnızca tarihimizin en büyük kazanımlarından biri değil, aynı zamanda milletimizin ortak iradesinin, kardeşliğimizin ve birlikte yaşama kararlılığımızın en güçlü teminatıdır. 103 yıl önce, bütün imkânsızlıklara rağmen tek yürek olan aziz milletimiz, istiklalinden ve istikbalinden asla vazgeçmemiş; birlikten güç, inancından cesaret alarak Cumhuriyetimizi kurmuştur. Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk, bu kutlu emaneti aynı inanç ve kararlılıkla korumak, kardeşliğimizi güçlendirmek ve gelecek nesillere daha müreffeh bir Türkiye bırakmaktır" dedi.

        REKLAM

        Resepsiyona; Vali Çakır’ın eşi Bahar Çakır, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Cenk Barut, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, mülki idare amirleri, kurum müdürleri, askeri erkân, şehit yakınları, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve sporcular katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Usta oyuncu vefat etti
        Usta oyuncu vefat etti
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız

        Benzer Haberler

        Muş'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Muş'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Bulanık'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Bulanık'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Bulanık'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Bulanık'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Muş'ta doğaseverlerden Nemrut Kalderası'nda sonbahar yürüyüşü
        Muş'ta doğaseverlerden Nemrut Kalderası'nda sonbahar yürüyüşü
        Muş'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
        Muş'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
        Muş'ta açık bırakılan kazı alanına düşen yaşlı adam yaralandı
        Muş'ta açık bırakılan kazı alanına düşen yaşlı adam yaralandı