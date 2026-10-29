Muş'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Muş’ta Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Muş’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Vali Avni Çakır’ın valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Program, kapalı spor salonunda düzenlenen törenle devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Programda konuşan Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt Zaferi ile Millî Mücadele arasında tarihî bağ kurarak Cumhuriyet’in kuruluş sürecine vurgu yaptı. Vali Çakır, "Bin yıllık devlet geleneğimizin, sarsılmaz bağımsızlık irademizin ve milletimizin istiklal uğruna verdiği destansı mücadelenin en büyük eserlerinden biri olan Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 1071’de Malazgirt’te Anadolu’nun kapılarını açan, Çanakkale’de geçit vermeyen, Millî Mücadele’de esareti reddeden ve 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’i ilan eden irade; aynı milletin, aynı inancın ve aynı vatan sevdasının eseridir. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun! 955 yıl önce Sultan Alparslan ve kahraman ordusunun kazandığı Malazgirt Zaferi, yalnızca bir askerî başarı değil; Anadolu’nun ebedî vatanımız olarak mühürlendiği, bin yıllık kardeşliğimizin temellerinin atıldığı kutlu bir başlangıçtır" dedi.

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Protokol konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, sportif gösteriler ve halk oyunları sergilendi.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla il genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Törene Muş Valisi Avni Çakır’ın eşi Bahar Çakır, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Cenk Barut, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.