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        Bulanık'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Muş'un Bulanık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 12:52 Güncelleme:
        Bulanık'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Muş'un Bulanık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Program, Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu ve Cumhuriyet Başsavcısı Fuat Erman Uyarlar'ın kaymakamlıkta tebrikleri kabul etmeleriyle başladı.

        Kapalı spor salonunda devam eden törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından Kaymakam Koşansu, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

        Cumhuriyet'in bağımsızlık mücadelesinin ardından millet egemenliğine dayalı olarak kurulduğunu belirten Koşansu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarının fedakarlıklarını anlattı.

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        Çocukların ve gençlerin ülkenin geleceği için önemine değinen Koşansu, her çocuğun hayallerine ulaşabilmesi gerektiğini ifade etti.

        Konuşmanın ardından Süleymanpaşa İlk ve Ortaokulu öğrencileri şiirler okudu ve gösteriler sundu. Program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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