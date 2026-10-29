Bulanık'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Muş'un Bulanık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü törenle kutlandı.

Program, Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu ve Cumhuriyet Başsavcısı Fuat Erman Uyarlar'ın kaymakamlıkta tebrikleri kabul etmeleriyle başladı.

Kapalı spor salonunda devam eden törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından Kaymakam Koşansu, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Cumhuriyet'in bağımsızlık mücadelesinin ardından millet egemenliğine dayalı olarak kurulduğunu belirten Koşansu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarının fedakarlıklarını anlattı.

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Çocukların ve gençlerin ülkenin geleceği için önemine değinen Koşansu, her çocuğun hayallerine ulaşabilmesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmanın ardından Süleymanpaşa İlk ve Ortaokulu öğrencileri şiirler okudu ve gösteriler sundu. Program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.