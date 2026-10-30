Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş'ta çoban köpeği ile porsuğun mücadelesi havadan görüntülendi

        Muş'ta çoban köpeği ile porsuğun mücadelesi havadan görüntülendi

        Muş'ta çoban köpeği ile porsuğun kıyasıya mücadelesi dron ile havadan görüntülendi. Doğal yaşamın dikkat çeken anları, izleyenlere belgesel sahnelerini aratmayan görüntüler sundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 11:37 Güncelleme:
        Muş'ta çoban köpeği ile porsuğun mücadelesi havadan görüntülendi

        Muş'ta çoban köpeği ile porsuğun kıyasıya mücadelesi dron ile havadan görüntülendi. Doğal yaşamın dikkat çeken anları, izleyenlere belgesel sahnelerini aratmayan görüntüler sundu.

        Muş kırsalında doğada nadir rastlanabilecek anlardan biri, bu kez yerden değil havadan objektiflere yansıdı. Sürüsünü koruyan bir çoban köpeği ile doğanın en dirençli yabani hayvanlarından biri olan porsuk arasındaki kıyasıya mücadele, bölgede uçurulan bir dron tarafından saniye saniye kaydedildi.

        Doğal yaşam alanında yiyecek arayan porsuk ile bölgeyi koruyan çoban köpeğinin karşılaşması kısa sürede gergin bir kovalamacaya dönüştü. Porsuğun kendine has çevikliği ve saldırgan savunma taktikleriyle köpeğe direnmeye çalıştığı, iri yapıdaki çoban köpeğinin ise vahşi doğadaki bu rakibini etrafta adım adım takip ettiği görüldü.

        REKLAM

        Havadan çekilen yüksek çözünürlüklü dron görüntüleri, iki hayvanın kıyasıya mücadelesini belgesel karelerini aratmayacak netlikle gözler önüne serdi. Mücadelenin ardından tarafların yavaşça uzaklaşarak gözden kaybolduğu öğrenildi. Doğanın bu sıra dışı ve vahşi yüzünü gözler önüne seren dron kamerasındaki o anlar, izleyenlerde büyük hayranlık uyandırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Girne'deki gemi faciasında ehliyet skandalı
        Girne'deki gemi faciasında ehliyet skandalı
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"

        Benzer Haberler

        Muş'ta hasta bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
        Muş'ta hasta bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
        Uçak ambulans, 20 haftalık bebek için havalandı
        Uçak ambulans, 20 haftalık bebek için havalandı
        Muş'ta Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi
        Muş'ta Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi
        Muş'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Muş'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Bulanık'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Bulanık'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Bulanık'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Bulanık'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu