Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Bulanık'tan MSB'ye uzanan başarı hikâyesi: Daire Başkanı Hakan Yaşar öğrencilerle buluştu

        Bulanık'tan MSB'ye uzanan başarı hikâyesi: Daire Başkanı Hakan Yaşar öğrencilerle buluştu

        Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen 'Kariyer Günleri' programına katılan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İdari İşler Daire Başkanı Hakan Yaşar, memleketinde öğrencilerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 12:55 Güncelleme:
        Bulanık'tan MSB'ye uzanan başarı hikâyesi: Daire Başkanı Hakan Yaşar öğrencilerle buluştu

        Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ programına katılan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İdari İşler Daire Başkanı Hakan Yaşar, memleketinde öğrencilerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.

        Bulanık Gençlik Merkezinin konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşide; Bulanık'ın Gündüzü köyünde yetişip zorlu şartlarda sürdürdüğü eğitim hayatından kamu yönetimine uzanan başarı öyküsünü anlatan Hakan Yaşar, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Programın açılışında konuşan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünde böylesine anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hakan Yaşar'ın aynı coğrafyada büyüyüp önemli bir göreve gelmesinin gençler için büyük bir örnek teşkil ettiğini söyleyen Koşansu, öğrencilerin bu salondan "O başarabildiyse ben de başarabilirim" özgüveniyle ayrılmalarını temenni etti.

        REKLAM

        Daha sonra kürsüye çıkan MSB İdari İşler Daire Başkanı Hakan Yaşar, kendi öğrencilik yıllarından örnekler vererek gençlere tavsiyelerde bulundu. İdeallerin peşinden koşmanın önemine değinen Yaşar, "Biz de sizin oturduğunuz sıralarda oturduk. Kışın zor şartlarına rağmen okuduk. Hepimizin idealleri vardı ve bu ideallerimizin peşinden koştuk. Sizler de imkânlarınızı iyi değerlendirin, okuyun ve ülkemizin geleceğinde söz sahibi olun. Şimdi biz ön sıralardayız ama bundan sonra sizler ön sıralara geleceksiniz ve yerimize geçeceksiniz" ifadelerini kullandı.

        Konuşmasında teknolojinin bilinçli kullanımına da dikkat çeken Yaşar; gençlere telefon ve sosyal medyada geçirdikleri süreyi azaltmalarını, işlerine, ailelerine ve büyüklerine saygılı bireyler olmalarını öğütledi.

        REKLAM

        Sorucevap bölümünün ardından program sonunda gençlere çeşitli hediyeler dağıtıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aral ve TÜGVA Bulanık Şube Başkanı Fikret Aral tarafından Hakan Yaşar'a teşekkür plaketi takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Girne'deki gemi faciasında ehliyet skandalı
        Girne'deki gemi faciasında ehliyet skandalı
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"

        Benzer Haberler

        Muş'ta yetişkinler okuma yazma öğrenme hayallerini gerçekleştiriyor
        Muş'ta yetişkinler okuma yazma öğrenme hayallerini gerçekleştiriyor
        Muş'ta çoban köpeği ile porsuğun mücadelesi havadan görüntülendi
        Muş'ta çoban köpeği ile porsuğun mücadelesi havadan görüntülendi
        Muş'ta hasta bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
        Muş'ta hasta bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
        Uçak ambulans, 20 haftalık bebek için havalandı
        Uçak ambulans, 20 haftalık bebek için havalandı
        Muş'ta Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi
        Muş'ta Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi
        Muş'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Muş'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu