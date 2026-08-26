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        JÖAK'ın yerli ve milli silahları Malazgirt Zaferi etkinliklerinde sergilendi

        İBRAHİM YALDIZ/NEVZAT UMUT UZEL - Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığınca (JÖAK) yerli ve milli silahlar sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 11:13 Güncelleme:
        JÖAK'ın yerli ve milli silahları Malazgirt Zaferi etkinliklerinde sergilendi

        İBRAHİM YALDIZ/NEVZAT UMUT UZEL - Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığınca (JÖAK) yerli ve milli silahlar sergilendi.

        Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda JÖAK tarafından kurulan stantta, jandarma personelinin operasyonlarda kullandığı yerli ve milli silahlar ile çeşitli ekipmanlar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Standa gelen vatandaşlar, görevli personelden silah ve ekipmanların teknik özellikleri ile kullanım alanları hakkında bilgi aldı, sergilenen ürünleri yakından inceledi.

        Ziyaretçiler, JÖAK personeliyle fotoğraf çektirirken atış simülasyonunu da deneyimledi.

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        - "Yerli ve milli silahlara vatandaşlarımızın ilgisi yoğun"

        JÖAK'ta görevli Jandarma Üsteğmen Ali Demir, AA muhabirine, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla açtıkları stantta komutanlığın envanterinde bulunan yerli silah ve ekipmanları vatandaşlara tanıttıklarını söyledi.

        Malazgirt etkinlikleri kapsamında yerli silahları ve ekipmanları tanıttıklarını belirten Demir, şunları kaydetti:

        "Ülkemizin bekasına yönelen tehditlerin bertaraf edilmesinde ve doğal afetlerde milletimizin zor günlerinde yanında yer alarak etkin bir şekilde görev yapmakta olan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı, üstün fizik, teknik, malzeme ve yetenek gerektiren önemli asayiş olaylarında, arama kurtarma faaliyetleriyle Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyatını teşkil etmek maksadıyla 1 Eylül 1999 tarihinde kurulmuştur. Yurt içinde kamu düzeninin sağlanmasında önemli rol alıyoruz. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığının vazifesi, su üstü, su altı ve paraşüt sistemleriyle özel silah, teçhizat, taktik ve teknikleri kullanarak yurt içinde emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamaktır. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kapsamında standımızı açtık. Yerli ve milli silahlara vatandaşlarımızın ilgisi yoğun."

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        Ziyaretçilerden Maşallah Aktaş ise etkinlikleri görmek için milli parka geldiklerini ifade ederek, "Etkinliğimizi gezmeye, görmeye geldik. Çok güzel silahlarımız var. Bizi gururlandıran silahlarımız var. Yerli ve milli oldukları için çok sevindik. Bu devir zor bir devir. Bu ülkemizi sevmeyen çok ülke var. İnşallah bunlara ihtiyaç duymayız ama duyduğumuzda gönül rahatlığıyla kullanabiliriz." dedi.

        Jandarmanın açtığı stantları gezdiğini anlatan katılımcılardan Ramazan Balkaya da "Biz de yerli silahlarımızı görmeye geldik. Hepsini inceledik ve çok güzellerdi. Allah devletimize zeval vermesin. Böyle silahları ürettiğimiz için gururlandık. İnşallah bunun devamı da gelecek, güzel silahlarımız çıkacak." diye konuştu.

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