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        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş Valisi Çakır'dan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümüne ilişkin mesaj

        Muş Valisi Çakır'dan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümüne ilişkin mesaj

        Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 09:53 Güncelleme:
        Muş Valisi Çakır'dan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümüne ilişkin mesaj

        Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çakır, mesajında, Malazgirt Zaferi'nin yalnızca bir meydan muharebesi olmadığını, inanç, cesaret, feraset ve millet olma şuurunun tarihe geçtiği büyük bir medeniyet yürüyüşünün başlangıcı olduğunu belirtti.

        Sultan Alparslan'ın 955 yıl önce Malazgirt Ovası'nda kazandığı zaferle Anadolu'yu ebedi vatan kılacak güçlü bir iradenin ortaya konulduğunu ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

        "Malazgirt Zaferi'yle atılan adım, asırlardır bu topraklarda kardeşliğin, huzurun ve adaletin teminatı olmuş, milletimizin ortak kaderini ve geleceğini şekillendirmiştir. Malazgirt'in bizlere bıraktığı en büyük miras, aynı bayrak altında tek yürek olabilme iradesidir. Tarih boyunca karşılaştığımız her zorlukta bizi ayakta tutan, kökeni, düşüncesi ve yaşam biçimi ne olursa olsun aynı vatan sevgisinde buluşturan ruh, işte bu kutlu ruhtur. Birliğimizi güçlendiren, kardeşliğimizi pekiştiren ve geleceğe güvenle yürümemizi sağlayan en sağlam temel de Malazgirt'te atılmıştır. Bugün bizlere düşen en önemli sorumluluk, ecdadımızın emaneti olan bu aziz vatanı aynı inanç, kararlılık ve dayanışma ruhuyla yarınlara taşımaktır. Geçmişinden güç alan, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan her nesil, Malazgirt'in ruhunu yaşatmaya ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine daha güçlü adımlarla yürümeye devam edecektir."

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        Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı topraklara ev sahipliği yapan Muş'un yalnızca tarihin değil, milli birlik ve beraberliğin de güçlü sembollerinden biri olduğunu vurgulayan Çakır, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Malazgirt'ten yükselen kardeşlik çağrısı, bugün de milletimizin ortak vicdanında yankılanmakta, bizi aynı ülkü etrafında kenetleyerek geleceğe taşımaktadır. Bu anlamlı yıl dönümünde Anadolu'nun kapılarını milletimize açan Sultan Alparslan'ı, Malazgirt'in kahramanlarını ve vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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