Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş'ta üreticilere mercimek ve nohut tohumu dağıtıldı

        Muş'ta üreticilere mercimek ve nohut tohumu dağıtıldı

        Muş'ta 250 üreticiye, tarımsal üretimi çeşitlendirmek amacıyla yüzde 75 hibeli 150 ton mercimek ve nohut tohumu desteği sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 17:52 Güncelleme:
        Muş'ta üreticilere mercimek ve nohut tohumu dağıtıldı

        Muş'ta 250 üreticiye, tarımsal üretimi çeşitlendirmek amacıyla yüzde 75 hibeli 150 ton mercimek ve nohut tohumu desteği sağlandı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresinin desteğiyle, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında temin edilen tohumlar, müdürlüğün bahçesinde düzenlenen programla üreticilere dağıtıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, programda yaptığı konuşmada, ürün çeşitliliğini artırmak ve çiftçileri alternatif ürünlere yönlendirmek için çalıştıklarını söyledi.

        Kentte buğday, arpa, şeker pancarı, yem bitkileri, karpuz ve lahana üretiminin yaygın olduğunu belirten Gönç, tarımsal üretimde farklı ürünlere yer verilmesinin önem taşıdığını ifade etti.

        REKLAM

        Son iki yılda üreticilere yaklaşık 1 milyon 300 bin sebze fidesi ve 12 bin meyve fidanı dağıtıldığını anlatan Gönç, bu dönemde sebze üretiminin 374 bin tondan 416 bin tona, meyve üretiminin ise 9 bin tondan 10 bin tona yükseldiğini kaydetti.

        Baklagil üretimini artırmak amacıyla son iki yılda üreticilere 270 ton tohum desteği sağlandığını bildiren Gönç, 2024'te 2 bin dönüm olan baklagil ekim alanının 2026'da 8 bin 500 dönüme ulaştığını aktardı.

        Baklagillerin toprağın verimliliğini artırdığını ve tarımsal üretime katkı sağladığını dile getiren Gönç, üreticilere yönelik desteklerin süreceğini ifade etti.

        REKLAM

        Bozbulut köyünde hububat üretimi yapan Veysi Koç ise destek kapsamında 200 kilogram mercimek tohumu aldığını ve bu yıl ilk kez mercimek ekeceğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Bugün Ne Oldu? 23 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 23 Ekim 2026 haberleri
        Melania Trump, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes sağladı
        Melania Trump, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes sağladı
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        Tam dehşet! Aracı alev aldı, cesedi uçurumda bulundu!
        Tam dehşet! Aracı alev aldı, cesedi uçurumda bulundu!
        "İstanbul'u terk etmedim"
        "İstanbul'u terk etmedim"
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek

        Benzer Haberler

        Bulanık'ta şeker pancarı hasadı
        Bulanık'ta şeker pancarı hasadı
        Muş'ta 250 üreticiye 150 ton baklagil tohumu dağıtıldı
        Muş'ta 250 üreticiye 150 ton baklagil tohumu dağıtıldı
        Muş'ta üreticilere 30 ton kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı
        Muş'ta üreticilere 30 ton kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı
        Bulanık'ta 50 üreticiye kırmızı mercimek desteği
        Bulanık'ta 50 üreticiye kırmızı mercimek desteği
        Muş'ta "Modern Çağın Sorunu: Baba Yoksunluğu" konferansı düzenlendi
        Muş'ta "Modern Çağın Sorunu: Baba Yoksunluğu" konferansı düzenlendi
        Muş'ta havalar soğudu, aktarlarda yoğunluk arttı
        Muş'ta havalar soğudu, aktarlarda yoğunluk arttı