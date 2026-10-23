Muş Şehir Stadı'na 88 milyon 500 bin TL'lik yatırım

Muş Şehir Stadyumu’nda çim zeminin yenilenmesi, alttan ısıtma sisteminin kurulması, aydınlatma projektörlerinin değiştirilmesi ve tribünlerin bakımını kapsayan 88 milyon 500 bin liralık çalışmaların sonuna gelindi.

Muş Valisi Avni Çakır, Muş Şehir Stadyumu’nda yürütülen yenileme ve modernizasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle yaklaşık 3 aydır devam eden çalışmalar kapsamında stadyumun futbol müsabakalarına daha elverişli hale getirilmesi için çeşitli yatırımlar gerçekleştirildi. İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Çakır, çalışmalarla stadyumun fiziki şartlarının iyileştirildiğini ve futbol müsabakaları için daha uygun bir zemine kavuşturulmasının hedeflendiğini belirtti.

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Bölgenin sert kış şartları nedeniyle stat zemininde meydana gelen bozulmaların futbolcuların sakatlanma riskini artırdığına ve oyun kalitesini olumsuz etkilediğine dikkat çeken Vali Çakır, şunları kaydetti: "Yeni sistemle zeminin kış aylarında da uygun şartlarda kullanılmasını hedefledik. Çimlerin daha uzun ömürlü olması ve köklenmesinin güçlendirilmesi amacıyla hibrit çim sistemi çalışmaları yapıldı. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla saha, daha uzun süre kullanılabilecek duruma getirildi. Aydınlatma sisteminin yenilenmesiyle de stadyumun profesyonel müsabakalara uygun hale getirilmesi amaçlandı. Üç farklı modda çalışabilen yeni sistem sayesinde antrenmanların yanı sıra gece maçlarının ve canlı yayınların da daha uygun şartlarda gerçekleştirilmesi sağlandı."

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Saha çalışmalarının tamamlanmasıyla Muşspor'un iç saha maçlarını yeniden Muş Şehir Stadyumu'nda oynamaya başlayacağını hatırlatan Çakır, "Stadyumun yenilenmesi sürecinde iç saha maçlarını deplasmanda oynamak zorunda kalan Muşspor, bu dönemde çıktığı 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak önemli bir başarı elde etti. Muşspor, 14 Kasım'da Gebzespor ile oynayacağı karşılaşmada kendi sahasına dönecek. Yaklaşık 8 bin seyirci kapasitesine sahip stadyumda taraftarlarımız, takımlarını daha iyi şartlarda destekleyebilecek. Yapılan yatırımlarla Muş Şehir Stadı'nın yalnızca mevcut ligde değil, ilerleyen süreçte daha üst liglerdeki müsabakaların oynanmasına da imkân sağlayabilecek standartlara ulaştırılmasını amaçlıyoruz. Muşspor'un geçen sezon son maçta kaçırdığı şampiyonluğa bu sezon ulaşacağına inanıyorum. Kulüp yönetimine, teknik ekibe, futbolculara ve taraftarlara güveniyorum" dedi.