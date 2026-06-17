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        Muş'ta evinde silah ve mühimmat bulunan şüpheli gözaltına alındı

        Muş'un Bulanık ilçesinde silah ve mühimmat ele geçirilen evde bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 11:45 Güncelleme:
        Muş'ta evinde silah ve mühimmat bulunan şüpheli gözaltına alındı

        Muş'un Bulanık ilçesinde silah ve mühimmat ele geçirilen evde bir şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe aldıkları bir şüphelinin evinde arama yaptı.

        Aramada kalaşnikof piyade tüfeği, 3 kalaşnikof şarjörü ve 200 fişek, tabanca, 2 tabanca şarjörü ve 102 tabanca mühimmatı ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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