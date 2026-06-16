Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş'ta kaçak keklik avlayan kişiye 67 bin lira ceza

        Muş'ta kaçak keklik avlayan kişiye 67 bin lira ceza

        Muş'un Malazgirt ilçesinde kaçak keklik avladığı tespit edilen bir kişiye 67 bin lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 15:45 Güncelleme:
        Muş'ta kaçak keklik avlayan kişiye 67 bin lira ceza

        Muş'un Malazgirt ilçesinde kaçak keklik avladığı tespit edilen bir kişiye 67 bin lira ceza verildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kaçak avcılığın önlenmesi için çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, çobanlık yapan bir kişinin çadırının yanında bulunan kafeste 2 kınalı keklik bulundu.

        Arazide kafes avcılığı yaptığı tespit edilen kişiye, 67 bin lira ceza uygulandı.

        Ekiplerce kafes ve kınalı kekliklere el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP’de kritik toplantı
        CHP’de kritik toplantı
        Bakan Fidan Moskova'da: Rusya ve Ukrayna masaya dönmeli
        Bakan Fidan Moskova'da: Rusya ve Ukrayna masaya dönmeli
        Trump: İran ile ikinci aşamaya geçiyoruz
        Trump: İran ile ikinci aşamaya geçiyoruz
        Netanyahu Trump'ın talimatıyla durduruldu
        Netanyahu Trump'ın talimatıyla durduruldu
        Aile katliamı yapan uzman çavuş öldü
        Aile katliamı yapan uzman çavuş öldü
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        SpaceX, Amazon’ı geride bıraktı
        SpaceX, Amazon’ı geride bıraktı
        Zeytinlikte görüp ihbar ettiler! Gizemli yapının sırrı çözüldü
        Zeytinlikte görüp ihbar ettiler! Gizemli yapının sırrı çözüldü
        Borsa 5'liye umut bağladı
        Borsa 5'liye umut bağladı
        Mardin'de peyzaj çalışmasında bulundu
        Mardin'de peyzaj çalışmasında bulundu
        Balcıoğlu’na villa, bağış ve imar iddiaları soruldu
        Balcıoğlu’na villa, bağış ve imar iddiaları soruldu
        "Hayatımın aşkını buldum"
        "Hayatımın aşkını buldum"
        Beşiktaş, Pavlidis için teklifini yükseltti!
        Beşiktaş, Pavlidis için teklifini yükseltti!
        67 yıllık evliydiler... 11 çocukları oldu... 6 saat arayla gelen ölüm!
        67 yıllık evliydiler... 11 çocukları oldu... 6 saat arayla gelen ölüm!
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı
        Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        Bakan Ersoy, Tatlıses'i ziyaret etti
        Bakan Ersoy, Tatlıses'i ziyaret etti
        25 yıl sonra doğduğu eve gitti
        25 yıl sonra doğduğu eve gitti
        Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e sert sözler!
        Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e sert sözler!

        Benzer Haberler

        Bulanık Kaymakamı Koşansu vatandaşlarla buluştu
        Bulanık Kaymakamı Koşansu vatandaşlarla buluştu
        Muş'ta işitme engelli öğrencinin yaptığı resimler sergilendi
        Muş'ta işitme engelli öğrencinin yaptığı resimler sergilendi
        Kaymakam Koşansu köy köy gezerek vatandaşların talebini dinliyor
        Kaymakam Koşansu köy köy gezerek vatandaşların talebini dinliyor
        Muş'ta kafeste keklik besleyen çobana 67 bin TL para cezası verildi
        Muş'ta kafeste keklik besleyen çobana 67 bin TL para cezası verildi
        Muş'ta köylerdeki öğrenciler sanat, spor ve teknoloji atölyeleriyle buluştu...
        Muş'ta köylerdeki öğrenciler sanat, spor ve teknoloji atölyeleriyle buluştu...
        Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı