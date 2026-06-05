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        Muş'ta kaçak kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı

        Muş'ta kaçak kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 17:12 Güncelleme:
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        Muş'ta kaçak kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı

        Muş'ta kaçak kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, kaçak kazı yaptıklarından şüphelenilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda jeneratör, hilti takımı, 2 çekiç, 2 balta, üçlü elektrik fişi, metre, spiral, 3 burç, 3 çift eldiven ve 2 keski ele geçirildi.

        3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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