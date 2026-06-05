Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş'ta, Mescid-i Aksa'ya destek gösterisi düzenlendi

        Muş'ta, Mescid-i Aksa'ya destek gösterisi düzenlendi

        Muş'ta, Gazze, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 14:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta, Mescid-i Aksa'ya destek gösterisi düzenlendi

        Muş'ta, Gazze, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterisi düzenlendi.

        Mescid-i Aksa Platformu öncülüğünde Atatürk Parkı önünde toplanan vatandaşlar, ellerindeki dövizlerle tekbir getirip İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Grup adına basın açıklaması yapan Mahir Barışan, Mescid-i Aksa'nın statüsünün değiştirilmesinin İslam dünyası için kabul edilemez olduğunu söyledi.

        Kudüs'ün İslami kimliğinin sistematik olarak silinmeye çalışıldığını belirten Barışan, şunları kaydetti:

        "Mescid-i Aksa Müslümanlar için yalnızca bir ibadet mekanı değildir. O, ilk kıble, Hz. Muhammed'in İsra ve Miraç mucizesinin gerçekleştiği yer ve İslam medeniyetinin yaşayan eksenidir. Bu kutsal mekanın statüsünün değiştirilmesi, iki milyardan fazla Müslümanın kolektif hafızasına ve kimliğine yönelik doğrudan bir saldırıdır. Bu hamle, yalnızca Filistinlilere değil, tüm İslam dünyasına yönelik bir meydan okumadır. Bu yıl 600'den fazla Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya girişi yasaklanmış, 30 vakıf görevlisinin izni iptal edilmiş ve 6 imam susturulmuştur. Cuma namazlarında yüz binlerce Müslümanın ibadet ettiği mekan, bugün kısıtlamalar nedeniyle yalnızca birkaç bin kişiyi ağırlayabilmektedir. Bu kısıtlamalar keyfi değil, bilinçli bir yıpratma stratejisinin parçasıdır. "

        Saldırıları kınadıklarını ifade eden Barışan, "Mescid-i Aksa'nın statüsünün değiştirilmesi, aynı zamanda Ürdün'ün tarihi rolünün tasfiyesi anlamına gelmektedir. Bu adım, işgalin resmileştirilmesi ve uluslararası hukukun açık ihlalidir." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kazanın ardından motosikleti alev aldı... 25 yaşında hayata veda!
        Kazanın ardından motosikleti alev aldı... 25 yaşında hayata veda!
        Meta'ya yapay zeka soruşturması
        Meta'ya yapay zeka soruşturması
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        Merz'den AB'nin 13 yıldır yeni üye kabul etmemesine eleştiri
        Merz'den AB'nin 13 yıldır yeni üye kabul etmemesine eleştiri
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        Sağlık Bakanlığı'ndan iklim değişikliği hamlesi
        Sağlık Bakanlığı'ndan iklim değişikliği hamlesi
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu
        Her bütçeye göre Bodrum
        Her bütçeye göre Bodrum
        Medeniyet mirasına dönüştü
        Medeniyet mirasına dönüştü

        Benzer Haberler

        Muş'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi açıldı
        Muş'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi açıldı
        Muş'ta bir yılda 4 bin sahipsiz köpek hayvan barınağında koruma altına alın...
        Muş'ta bir yılda 4 bin sahipsiz köpek hayvan barınağında koruma altına alın...
        Muş'ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
        Muş'ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
        Hasköy Devlet Hastanesi'nde tepki çeken görüntüler
        Hasköy Devlet Hastanesi'nde tepki çeken görüntüler
        Muş'ta öğrencilerin atıl malzemelerden yaptığı ürünler sergilendi
        Muş'ta öğrencilerin atıl malzemelerden yaptığı ürünler sergilendi
        Gezgin arıcılar Muş Ovası'na gelmeye başladı
        Gezgin arıcılar Muş Ovası'na gelmeye başladı