Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş'ta tıra çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

        Muş'ta tıra çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

        Muş'ta hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 20:28 Güncelleme:
        Muş'ta tıra çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

        Muş'ta hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Muş-Bingöl kara yolu Stadyum Kavşağı mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 ARN 619 plakalı hafif ticari araç, 17 AEL 451 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Kazada, hafif ticari araçta bulunan 3 kişi sıkıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AFAD ve itfaiye personelinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gemilerde görünmeyen risk
        Gemilerde görünmeyen risk
        Savunma devlerindeki 5 Türk şirketi
        Savunma devlerindeki 5 Türk şirketi
        Arif Kocabıyık yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
        Arif Kocabıyık yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
        Maçta ikinci gol geldi!
        Maçta ikinci gol geldi!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        ALS hastasına çift kapak ameliyatı
        ALS hastasına çift kapak ameliyatı
        YÖK'ten üniversitelere "Terörsüz Türkiye" yazısı: Akademik çalışma ve etkinlikler düzenlenecek
        YÖK'ten üniversitelere "Terörsüz Türkiye" yazısı: Akademik çalışma ve etkinlikler düzenlenecek
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Cem Yılmaz taburcu edildi
        Cem Yılmaz taburcu edildi
        İTO'dan bankalara faiz indirimi çağrısı
        İTO'dan bankalara faiz indirimi çağrısı
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Fiorentina, Torreira için devrede!
        Fiorentina, Torreira için devrede!
        Pentagram grubu bölündü
        Pentagram grubu bölündü
        Bugün Ne Oldu? 31 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 31 Ağustos 2026 haberleri
        Trump: İran'a karşılık vereceğiz
        Trump: İran'a karşılık vereceğiz
        Bakan Çiftçi Gürcistan'a gidiyor! Diplomasi ve operasyon trafiği hız kazandı
        Bakan Çiftçi Gürcistan'a gidiyor! Diplomasi ve operasyon trafiği hız kazandı
        Almanya TIR şoförü arıyor
        Almanya TIR şoförü arıyor
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?

        Benzer Haberler

        Muş'ta yayladaki üç aylık mesainin ardından köye dönüş başladı
        Muş'ta yayladaki üç aylık mesainin ardından köye dönüş başladı
        Hasköy'de harabeye dönen park yenilendi
        Hasköy'de harabeye dönen park yenilendi
        Muş'un Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
        Muş'un Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
        Muş'ta yıldırım isabet eden kişi hayatını kaybetti
        Muş'ta yıldırım isabet eden kişi hayatını kaybetti
        Malazgirt'te yıldırım çarpan genç hayatını kaybetti
        Malazgirt'te yıldırım çarpan genç hayatını kaybetti
        Bulanık'ta köy yollarında sıcak asfalt çalışması sürüyor
        Bulanık'ta köy yollarında sıcak asfalt çalışması sürüyor