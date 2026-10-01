Nevşehir merkezli uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı tutuklandı

Nevşehir merkezli 4 ildeki, sosyal medya ve ilan siteleri üzerinden uyuşturucu madde satışına yönelik düzenlenen operasyonda mahkemeye sevk edilen 24 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise salıverildi.

Sosyal medya ve ürün satış ilanı yayımlanabilen siteler üzerinden uyuşturucu madde satışı yapanlara yönelik başlatılan çalışma kapsamında yaklaşık 4 ay teknik takip yapan ekipler, uyuşturucu maddenin Nevşehir, Balıkesir, Hatay, Ankara, Samsun ile farklı illere kargo yoluyla sevk edildiğini, hatta bazı şüphelilerce yurt dışından yutma yöntemiyle getirildiğini tespit etmişti.

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Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen ekipler, Nevşehir, İstanbul, İzmir ve Antalya'da 36 adrese, 214 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Aramalarda 2 kilo 767 gram sentetik uyuşturucu, 632 gram esrar, 789 sentetik uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 90 bin 20 lira, 990 bin İran riyali ile 1320 avro ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan 34 zanlıdan 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.