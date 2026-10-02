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        Nevşehir'de üç otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 06:29 Güncelleme:
        Nevşehir'de üç otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Murat Y. yönetimindeki 50 AY 495 plakalı otomobil, Kadir K. idaresindeki 50 AFL 468 plakalı otomobil ve Enver İ'nin kullandığı 50 US 031 plakalı otomobil Kavaklıönü Mahallesi Ali Baran Numanoğlu Bulvarı'ndaki kavşakta çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 3 yolcu ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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