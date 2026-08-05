Niğde Belediye Başkanı Özdemir, yaz Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaz Kur'an kurslarına devam eden öğrencileri camilerde ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özdemir, kent genelindeki yaz Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklarla bir araya geldi.



Ziyaret sırasında öğrencilerle sohbet eden Özdemir, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir, çocukların mutluluğunun kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.



Yoğun çalışma temposu içinde çocuklarla bir araya gelmenin en değerli anlardan biri olduğunu ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:



"Bir belediye başkanının en güzel mesailerinden biri çocukların neşesine ortak olduğu anlardır. Niğde’mizin neşesi, yarınlarımızın teminatı çocuklarımızla yaz Kur'an kursları için buluştukları camilerde bir araya geldik. Onlara Niğde gazozumuzu ikram edip, şehrimize kazandırdığımız Gebere Barajı’mızdaki Türkiye’nin en uzun renkli kaydırağının ücretsiz biletlerini hediye ettik. Bir çocuk gülerse bir şehir güler, bir ülke güler, gülüşleriniz hiç eksik olmasın."



