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        Niğde'de ihtiyaç sahibi öğrencilere bot ve mont desteği

        Niğde'de ihtiyaç sahibi öğrencilere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) katkılarıyla bot ve mont dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 12:55 Güncelleme:
        Niğde'de ihtiyaç sahibi öğrencilere bot ve mont desteği

        Niğde’de ihtiyaç sahibi öğrencilere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) katkılarıyla bot ve mont dağıtıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, program kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giysi desteği sağlandı.

        Niğde Ticaret ve Sanayi Odası ile Niğde Ticaret Borsası tarafından düzenlenen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu ve Niğde Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Uyanık katıldı.

        Galeri
        Galeri

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