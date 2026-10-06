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        Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Niğde'nin Ulukışla ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 15:00 Güncelleme:
        Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Niğde'nin Ulukışla ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde-Adana Otoyolu Eminlik Gişeleri'nde yol arama ve kontrol faaliyeti sırasında bir araçta arama yaptı.

        Aramada, 2 tablet, 2 cep telefonu, 2 tıraş makinesi, 4 termos, 15 ısıtılmış tütün mamulü cihazı, 20 elektronik nargile cihazı, 168 puro, 1 kilogram nargile tütünü ve 9 paket sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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