Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde-Adana Otoyolu Eminlik Gişeleri'nde yol arama ve kontrol faaliyeti sırasında bir araçta arama yaptı.
Aramada, 2 tablet, 2 cep telefonu, 2 tıraş makinesi, 4 termos, 15 ısıtılmış tütün mamulü cihazı, 20 elektronik nargile cihazı, 168 puro, 1 kilogram nargile tütünü ve 9 paket sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
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