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        Niğde'de 1 milyon 900 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi

        Niğde'de 1 milyon 900 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 10:24 Güncelleme:
        Niğde'de 1 milyon 900 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi

        Niğde'de 1 milyon 900 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ile İstihbarat Şubesi ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Ekiplerce durdurulan bir tırda yapılan aramada, 1 milyon 900 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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