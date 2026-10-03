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        Niğde'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

        Niğde'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 10:47 Güncelleme:
        Niğde'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

        Niğde'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Arda Arısoy (30) idaresindeki 01 AZY 968 plakalı otomobil, Niğde-Kayseri kara yolunun Aktaş mevkisinde karşı şeride geçerek devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü Arısoy ile araçta bulunan İ.S. (27) ve B.E. (32) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücü Arısoy, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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