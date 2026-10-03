Niğde'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı
Niğde'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Niğde'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Arda Arısoy (30) idaresindeki 01 AZY 968 plakalı otomobil, Niğde-Kayseri kara yolunun Aktaş mevkisinde karşı şeride geçerek devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Arısoy ile araçta bulunan İ.S. (27) ve B.E. (32) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Arısoy, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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