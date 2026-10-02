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        Şarkıcı Kıraç, Niğde'deki "6. Gastronomi Festivali"nde konser verdi

        Şarkıcı Kıraç, Niğde'de düzenlenen "6. Gastronomi Festivali" kapsamında konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 23:37 Güncelleme:
        Şarkıcı Kıraç, Niğde'deki "6. Gastronomi Festivali"nde konser verdi

        Şarkıcı Kıraç, Niğde'de düzenlenen "6. Gastronomi Festivali" kapsamında konser verdi.

        Niğde Valiliğinin yanında kurulan festival alanında düzenlenen konserde sahne alan Kıraç, müzikseverlerle buluştu.

        Kıraç, kendine özgü yorumu ve geniş repertuvarıyla konserde sevilen şarkılarını seslendirdi. Alanı dolduran müzikseverler, sanatçının eserlerine konser boyunca eşlik etti.​​​​​​​

        Konser boyunca sanatçının performansını cep telefonlarıyla görüntüleyen vatandaşlar, müzik eşliğinde eğlenceli bir akşam geçirdi.

        Festival, 11 Ekim'de sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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