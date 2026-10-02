Şarkıcı Kıraç, Niğde'deki "6. Gastronomi Festivali"nde konser verdi
Şarkıcı Kıraç, Niğde'de düzenlenen "6. Gastronomi Festivali" kapsamında konser verdi.
Şarkıcı Kıraç, Niğde'de düzenlenen "6. Gastronomi Festivali" kapsamında konser verdi.
Niğde Valiliğinin yanında kurulan festival alanında düzenlenen konserde sahne alan Kıraç, müzikseverlerle buluştu.
Kıraç, kendine özgü yorumu ve geniş repertuvarıyla konserde sevilen şarkılarını seslendirdi. Alanı dolduran müzikseverler, sanatçının eserlerine konser boyunca eşlik etti.
Konser boyunca sanatçının performansını cep telefonlarıyla görüntüleyen vatandaşlar, müzik eşliğinde eğlenceli bir akşam geçirdi.
Festival, 11 Ekim'de sona erecek.
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