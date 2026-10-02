Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Niğde'de "6. Gastronomi Festivali" başladı

        Niğde'de "6. Gastronomi Festivali" başladı

        Niğde'de kentin mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlenen "6. Gastronomi Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 18:49 Güncelleme:
        Niğde'de "6. Gastronomi Festivali" başladı

        Niğde'de kentin mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlenen "6. Gastronomi Festivali" başladı.

        "Niğde'nin En Lezzetli Festivali ve En Eğlenceli 10 Günü" temasıyla Valilik, Niğde Belediyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Gastro Niğde Derneği işbirliğinde düzenlenen festivalin açılışı kapsamında Derbent Kavşağı’nda bir araya gelen protokol üyeleri, vatandaşlarla birlikte festival alanına yürüdü.

        Niğde Sakarya İlkokulu öğrencilerinin festival alanında gösteri sunmasının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin mesajı okundu.

        Vali Nedim Akmeşe, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türk kültüründeki sofraların insanı insana yaklaştıran, komşuluğu ve misafirperverliği en samimi biçimde yaşatan köklü bir gönül köprüsü olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Gastronominin de sofralara ulaşan yemeğin ötesine geçtiğini ifade eden Akmeşe, gastronominin şehrin üretimini, kültürünü ve hikayesini yansıtan güçlü bir alan olduğunu belirtti.

        Niğde'nin binlerce yıllık tarihiyle pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını anımsatan Akmeşe, şunları kaydetti:

        "Bu kültürün güzel bir örneğini Tyana'da görüyoruz. Tyanalı Chrysippos'un 2 bin yıl önce yazdığı ve sonraki kaynaklarla günümüze ulaşan ekmek tarifleri un, peynir, bal ve haşhaşın bu coğrafyanın sofra kültüründe ne kadar eski bir yere sahip olduğunu bizlere gösteriyor. Bugün de aynı topraklar üretmeye devam ediyor. Bugün 6'ncısını gerçekleştirdiğimiz bu festival de o hikayeyi daha fazla insana ulaştırmanın en güzel yollarından biri. Önümüzdeki 10 gün boyunca kentin üreticileri, esnafı, şefleri, yöresel ürünleri ve misafirperverliği bu alanda buluşacak."

        REKLAM

        Belediye Başkanı Emrah Özdemir de Niğde'deki topraklardan çıkan çok değerli ürünlerle sofraları süsleyeceklerini dile getirdi.

        Niğde'nin birçok alanda zengin bir şehir olduğunu anlatan Özdemir, "Niğdeliler zenginliklerini vitrinlerinde göstermezler, sofralarında gösterirler. İnşallah bu festivaller de Niğde'mizin bu zenginliğine büyük değer katacaktır. Festivalin 6'ncısını düzenliyoruz, kolay bir şey değil bu. İlk festivalleri meydanda yapmıştık ve iki esnafımız zor katılmıştı ama bugün 300'ün üzerinde esnafımız var. 10 farklı ülkeden 400'e yakın şefimiz var. Uluslararası bir gastronomi festivaline dönüştü." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri önce kurdele kesti, ardından festival ateşini yakarak açılışı gerçekleştirdi.

        Şarkıcı Kıraç'ın bu akşam konser vereceği festival, 11 Ekim'de sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi ortaya çıktı!
        Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi ortaya çıktı!
        "Gerekirse ligler ertelensin!"
        "Gerekirse ligler ertelensin!"
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Doktor Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili 5 şüpheliye gözaltı
        Doktor Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili 5 şüpheliye gözaltı
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Kaçırılan müteahhit dövülerek öldürüldü
        Kaçırılan müteahhit dövülerek öldürüldü
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        "Haberler doğru değil"
        "Haberler doğru değil"
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı!
        Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı!
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon! Bülent Özmen dahil 28 gözaltı
        Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon! Bülent Özmen dahil 28 gözaltı
        Sümeyye, Exposito ile buluştu
        Sümeyye, Exposito ile buluştu
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir devir kapanıyor
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir devir kapanıyor
        Sapanca Gölü'nde su seviyesi 75 cm arttı
        Sapanca Gölü'nde su seviyesi 75 cm arttı
        Belçika'da siftah zamanı!
        Belçika'da siftah zamanı!
        Büşra bebeğin kardeşleri babalarını suçladı
        Büşra bebeğin kardeşleri babalarını suçladı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"

        Benzer Haberler

        Niğde'de antrenörlerle toplantı yapıldı
        Niğde'de antrenörlerle toplantı yapıldı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, Niğde'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, Niğde'de konuştu:
        Niğde'de tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Niğde'de tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Niğde'de restoranın mutfağında çıkan yangın söndürüldü
        Niğde'de restoranın mutfağında çıkan yangın söndürüldü
        Niğde'de gıda güvenliği denetimi yapıldı
        Niğde'de gıda güvenliği denetimi yapıldı
        Niğde'de balkondan düşerek ağır yaralanan kişi hastanede öldü
        Niğde'de balkondan düşerek ağır yaralanan kişi hastanede öldü