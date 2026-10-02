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        Niğde'de antrenörlerle toplantı yapıldı

        Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bünyesinde görev yapan antrenörlerle toplantı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 15:30 Güncelleme:
        Niğde'de antrenörlerle toplantı yapıldı

        Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bünyesinde görev yapan antrenörlerle toplantı yaptı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, ekim ayında gerçekleştirilecek Niğde Yarı Maratonu ve kamu çalışanlarının katılımıyla düzenlenecek kamu sporları başta olmak üzere, kentte yürütülecek sportif faaliyetler değerlendirildi.

        Toplantıda ayrıca organizasyon süreçleri, antrenörlerin görev ve sorumlulukları ile sportif faaliyetlerin daha etkin ve koordineli yürütülmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

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