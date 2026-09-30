Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, Niğde'de konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, Niğde'de konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Bizim, sermaye piyasalarında oluşan tabloyla ilgili de tavrımız net. Gerek belediyelerdeki yolsuzluklarla gerek borsa oyunlarıyla kim milletin hakkına, hukukuna el uzatırsa karşısında devleti bulur." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 17:29 Güncelleme:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, Niğde'de konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Bizim, sermaye piyasalarında oluşan tabloyla ilgili de tavrımız net. Gerek belediyelerdeki yolsuzluklarla gerek borsa oyunlarıyla kim milletin hakkına, hukukuna el uzatırsa karşısında devleti bulur." dedi.

        Acar, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti Niğde İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, "Kardeşlikle Kenetlenen, İstikrarla Güçlenen Türkiye" diyerek yola çıktıklarını söyledi.

        AK Parti'nin çeyrek asrı geride bıraktığını anımsatan Acar, 25 yılın, ulaştırmadan sağlığa, eğitimden sanayiye, savunmadan enerjiye eser üretme yılları olduğunu belirtti.

        REKLAM

        Faruk Acar, parti olarak ulaştıkları noktayla yetinmediklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, "Türkiye Yüzyılı"nın kapısını aralamaya devam ettiklerini vurguladı.

        Dünyanın çalkantılı bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Acar, şunları kaydetti:

        "Karadeniz'in kuzeyinde savaş sürüyor. Orta Doğu'da kan durmuyor. Böyle bir coğrafyada Türkiye, hem kendi evini sağlamlaştırıyor hem de bölgesine istikrar taşıyor. Türkiye, Gazze'de ateşkes, Ukrayna'da barış, Suriye'de toprak bütünlüğü için canhıraş çabalıyor. Nitekim Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu iradeyi bir kez daha ortaya koydu, mazlumun sesi oldu. Aynı kürsüde soykırımcı Netanyahu ise ülkemizi ve Cumhurbaşkanımızı hedef aldı ama hakikat, Netanyahu rahatsız oluyor, korkuyor diye değişmeyecek. Gazze'nin ve tüm mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz. Şunu açıkça söyleyelim, Türkiye'nin sesi bu kadar gür çıkıyorsa, arkasında güçlü bir irade ve güçlü bir savunma sanayisi olduğu içindir. Çelik Kubbe'den KAAN'a, KIZILELMA'dan TCG Anadolu'ya kadar her projemiz, milletimizin kendi imkanlarıyla ayakta durabileceğinin ispatıdır."

        REKLAM

        "Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Acar, Türkiye'nin yarım asır boyunca terörün acısını yaşadığını dile getirdi.

        Milletin büyük bedeller ödediğine değinen Acar, "Bugün inşallah 'Terörsüz Türkiye' hedefine yürüyoruz. Bu yürüyüş, hukukun çizdiği sınırlar içinde ve devletimizin kurumlarının gözetiminde ilerliyor. Silahlar bırakılacak, örgüt sona erecek. Bunu güvenlik kurumlarımız tespit edecek, Milli Güvenlik Kurulumuz onaylayacak. Şehidimizin, gazimizin, şehit yakınlarımızın hakkı asla göz ardı edilmeyecek." diye konuştu.

        Acar, büyük hedefe odaklandıkları süreçte siyasi tablonun da ortada olduğunu belirterek, muhalefetin bölünmeler ve iç tartışmalar yaşadığını ifade etti.

        REKLAM

        - "Biz yanlış yapanı savunmayız"

        Muhalefetin yönettiği şehirlerde vatandaşa hizmet yerine reklam ve algı ürettiğini savunan Acar, şöyle devam etti:

        "Milletimiz bunların hepsini görüyor, hiçbirini gözden kaçırmıyor. Bizim, sermaye piyasalarında oluşan tabloyla ilgili de tavrımız net. Gerek belediyelerdeki yolsuzluklarla, gerek borsa oyunlarıyla kim milletin hakkına, hukukuna el uzatırsa karşısında devleti bulur. Biz yanlış yapanı savunmayız, masumiyet karinesini gözetir, hükmü yargıya bırakırız. Esas garip olan, kendi çevresindeki ağır suçlamalara sessiz kalanların, bize kendilerince ahlak dersi vermeye kalkması. Daha önce de söyledik kendi kirini örtmek için devlet kurumlarına saldıranların, şimdi bu kadar heyecanlanmasına gerek yok. Hukuk işliyor, devlet üzerine düşeni yapıyor. Partimiz de gerekli adımları attı, atıyor."

        REKLAM

        Siyasetin böyle dönemlerde sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Acar, "Toplumsal kaygıyı büyütmek, yatırımcıyı tedirgin etmek kimseye fayda sağlamaz. Türkiye'nin güçlü finansal yapısı ve üretim kapasitesi, geçici dalgalanmaların çok ötesinde bir zemine oturuyor. Ekonomide istikrarı, üretimi ve vatandaşımızın alım gücünü korumayı önceliğimiz olarak görüyoruz." açıklamasında bulundu.

        Faruk Acar, toplantının ardından şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrini ve babaevini ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        Motovlogcu Dayı'ya acı veda!
        Motovlogcu Dayı'ya acı veda!
        Bugün Ne Oldu? 30 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 30 Eylül 2026 haberleri
        Başsavcılık'tan VAR odası açıklaması!
        Başsavcılık'tan VAR odası açıklaması!
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        TEKNOFEST coşkusu Şanlıurfa'da
        TEKNOFEST coşkusu Şanlıurfa'da
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        ABD'nin son teklifi Pezeşkiyan'a sunuldu
        ABD'nin son teklifi Pezeşkiyan'a sunuldu
        19 yıllık dönem sona eriyor
        19 yıllık dönem sona eriyor
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        100'den fazla kişi beyin hasarı yaşadı! O hız treni kapatılıyor
        100'den fazla kişi beyin hasarı yaşadı! O hız treni kapatılıyor
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        Portekiz'de Ronaldo krizi!
        Portekiz'de Ronaldo krizi!
        "Burun meraklısı!"
        "Burun meraklısı!"
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"

        Benzer Haberler

        Niğde'de tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Niğde'de tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Niğde'de restoranın mutfağında çıkan yangın söndürüldü
        Niğde'de restoranın mutfağında çıkan yangın söndürüldü
        Niğde'de gıda güvenliği denetimi yapıldı
        Niğde'de gıda güvenliği denetimi yapıldı
        Niğde'de balkondan düşerek ağır yaralanan kişi hastanede öldü
        Niğde'de balkondan düşerek ağır yaralanan kişi hastanede öldü
        Niğde merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 5'i tutu...
        Niğde merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 5'i tutu...
        Niğde'de hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi...
        Niğde'de hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi...