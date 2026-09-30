Niğde'de tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Niğde'de otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Niğde'de otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
D.C. (24) idaresindeki 34 EHH 070 plakalı otomobil, Niğde-Adana Otoyolu Kırkgeçit-2 Tüneli'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 AKM 470 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobildeki Cengiz Bozkurt'un (50) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan sürücü D.C. ile A.C. sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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