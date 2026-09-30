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        Niğde'de tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Niğde'de otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 10:56 Güncelleme:
        Niğde'de tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Niğde'de otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        D.C. (24) idaresindeki 34 EHH 070 plakalı otomobil, Niğde-Adana Otoyolu Kırkgeçit-2 Tüneli'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 AKM 470 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobildeki Cengiz Bozkurt'un (50) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Yaralanan sürücü D.C. ile A.C. sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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