Niğde'de hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Niğde'nin Bor ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Niğde'nin Bor ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
G.K. (37) idaresindeki 41 AKG 274 plakalı hafif ticari araç, Niğde-Bor kara yolu Orhan Batı Bulvarı Modaş Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosikletteki Medine Özcü (18) ile Mustafa Durmuş Özcü'nün (16) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada ağır yaralanan Eda Kılınçaslan (19), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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