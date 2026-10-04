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        Niğde'de hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Niğde'nin Bor ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 23:40 Güncelleme:
        Niğde'de hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Niğde'nin Bor ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        G.K. (37) idaresindeki 41 AKG 274 plakalı hafif ticari araç, Niğde-Bor kara yolu Orhan Batı Bulvarı Modaş Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosikletteki Medine Özcü (18) ile Mustafa Durmuş Özcü'nün (16) yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kazada ağır yaralanan Eda Kılınçaslan (19), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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