Niğde'de hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosikletteki Medine Özcü (18) ile Mustafa Durmuş Özcü'nün (16) yaşamını yitirdiği belirlendi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

G.K. (37) idaresindeki 41 AKG 274 plakalı hafif ticari araç, Niğde-Bor kara yolu Orhan Batı Bulvarı Modaş Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen motosikletle çarpıştı.

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