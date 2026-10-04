Şarkıcı Murat Kekilli, Niğde'deki "6. Gastronomi Festivali"nde konser verdi
Şarkıcı Murat Kekilli, Niğde'de düzenlenen "6. Gastronomi Festivali" kapsamında konser verdi.
Şarkıcı Murat Kekilli, Niğde'de düzenlenen "6. Gastronomi Festivali" kapsamında konser verdi.
Niğde Valiliğinin yanında kurulan festival alanında düzenlenen konserde sahne alan Kekilli, müzikseverlerle buluştu.
Kekilli, konserde sevilen şarkılarını seslendirdi. Alanı dolduran vatandaşlar, sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik etti.
Konser boyunca sanatçının performansını görüntüleyen vatandaşlar, müzik eşliğinde eğlenceli bir akşam geçirdi.
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