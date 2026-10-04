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        Şarkıcı Murat Kekilli, Niğde'deki "6. Gastronomi Festivali"nde konser verdi

        Şarkıcı Murat Kekilli, Niğde'de düzenlenen "6. Gastronomi Festivali" kapsamında konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 09:36 Güncelleme:
        Şarkıcı Murat Kekilli, Niğde'deki "6. Gastronomi Festivali"nde konser verdi

        Şarkıcı Murat Kekilli, Niğde'de düzenlenen "6. Gastronomi Festivali" kapsamında konser verdi.

        Niğde Valiliğinin yanında kurulan festival alanında düzenlenen konserde sahne alan Kekilli, müzikseverlerle buluştu.

        Kekilli, konserde sevilen şarkılarını seslendirdi. Alanı dolduran vatandaşlar, sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

        Konser boyunca sanatçının performansını görüntüleyen vatandaşlar, müzik eşliğinde eğlenceli bir akşam geçirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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