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        Şehit Ömer Halisdemir anısına yarı maraton düzenlendi

        Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir anısına yarı maraton düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 15:55 Güncelleme:
        Şehit Ömer Halisdemir anısına yarı maraton düzenlendi

        Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir anısına yarı maraton düzenlendi.

        "3. Geleneksel Doğuş Holding Niğde Yarı Maratonu"nda sporcular 5, 10 ve 21 kilometrelik parkurlarda koştu.

        Niğde Valisi Nedim Akmeşe ile Belediye Başkanı Emrah Özdemir, sporculara 5 kilometrelik parkurda eşlik etti.

        Yarışın ardından Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Vali Akmeşe, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

        Akmeşe, yarı maratonun şehit Halisdemir'in anısına düzenlenmesinin anlamlı olduğunu belirterek "Kahraman şehidimiz, Niğdeli hemşehrimiz Ömer Halisdemir'in anısına düzenlenmiş bu maratonda memleketimizin her yerinden ve 6 farklı ülkeden sporcularımızı buluşturduk, burada misafir ettik. Bundan da büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Niğde'mizin tarihi, doğal, kültürel özelliklerini de tanıtma imkanı bulduğumuz bu maratonun her yıl artan sporcu sayısıyla devam etmesini arzu ediyorum. İnşallah sağlıkla tamamlanan bu maratonumuz gibi nice maratonları da tamamlarız." diye konuştu.

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        Belediye Başkanı Özdemir de yoğun katılımlı bir yarı maraton gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        Özdemir, "Kendimi geliştirmişim, geçen seneden 4 dakika daha iyi bir sonuçla 5 kilometreyi tamamladık. İnşallah her sene üstüne koyarak devam edeceğiz. Maratona, 6 farklı ülkeden, 1100'ün de üzerinde katılım var. Bu da bizi son derece mutlu etti. 3'üncüsü olmasına rağmen yarı maratonumuz her sene çok daha büyüyerek devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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