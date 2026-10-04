Niğde'de devrilen vincin sürücüsü ağır yaralandı
Niğde'de vincin devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Giriş: 04.10.2026 - 20:59 Güncelleme:
Niğde'de vincin devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Mevlana Y. (39) idaresindeki 06 GEC 217 plakalı vinç, Niğde-Çiftlik kara yolu Tepeköy mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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