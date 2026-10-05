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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine TEKNOFEST Güneydoğu'da 2 ödül

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ), TEKNOFEST Güneydoğu'da "11. Uluslararası Buluş Fuarı-TÜRKPATENT ISIF'26"da 2 madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 11:33 Güncelleme:
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine TEKNOFEST Güneydoğu'da 2 ödül

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ), TEKNOFEST Güneydoğu'da "11. Uluslararası Buluş Fuarı-TÜRKPATENT ISIF'26"da 2 madalya kazandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Aktaş tarafından Niğde Teknopark’ta geliştirilen "Çoklu Görüş Yöntemi ile Yüksek Doğrulukta Nesne Saydırma Sistemi" başlıklı patent, gümüş madalyaya layık görüldü.

        Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Yüksel Kaplan, Prof. Dr. Serkan Toros, Prof. Dr. Bora Timurkutluk, Doç. Dr. Barış Gökçe, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Demiralp ve Öğr. Gör. Dr. Gamze Atalmış Sarı tarafından geliştirilen "Otomatik Kontrollü Metal Hidrür Reaktör Geliştirilmesi" başlıklı patent ise bronz madalya aldı.

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        Madalyalar, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak tarafından üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisi Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Rifat Battaloğlu’na takdim edildi.

        Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, akademisyenleri tebrik ederek, iki madalyanın üniversite adına gurur verici olduğunu belirtti.

        Uslu, projelerin TEKNOFEST gibi önemli bir platformda ödüllendirilmesinin üniversitenin AR-GE, inovasyon ve bilimsel üretim alanındaki çalışmalarının göstergesi olduğunu ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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