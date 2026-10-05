Niğde'nin yöresel lezzetleri İstanbul'da tanıtıldı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, organizasyonun Niğde mutfağının tanıtımı açısından verimli geçtiğini belirterek, "Gastronomi dünyasının birbirinden değerli 50 ismiyle bir araya geldik. Hem Tabal Gastronomi Evi’mizin çalışmalarını aktardık hem de Niğde’mizin kültürünü ve yemeklerini masaya yatırdık." ifadelerini kullandı.

İş insanı Ferit Şahenk'in ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen "Niğde’nin Sofrası İstanbul'da" programında, gastronomi dünyasından 50 yazar ve sektör temsilcisi bir araya geldi.

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