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        Niğde'nin yöresel lezzetleri İstanbul'da tanıtıldı

        Niğde Belediyesi Tabal Gastronomi Evi, şehrin yöresel lezzetlerini İstanbul'da gastronomi dünyasının temsilcileriyle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 11:37 Güncelleme:
        Niğde'nin yöresel lezzetleri İstanbul'da tanıtıldı

        Niğde Belediyesi Tabal Gastronomi Evi, şehrin yöresel lezzetlerini İstanbul’da gastronomi dünyasının temsilcileriyle buluşturdu.

        İş insanı Ferit Şahenk'in ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen "Niğde’nin Sofrası İstanbul'da" programında, gastronomi dünyasından 50 yazar ve sektör temsilcisi bir araya geldi.

        Organizasyonda, Niğde’nin mutfak kültürü ve gastronomi potansiyeli tanıtılırken, katılımcılar 2-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Niğde 6. Gastronomi Festivali’ne davet edildi.

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, organizasyonun Niğde mutfağının tanıtımı açısından verimli geçtiğini belirterek, "Gastronomi dünyasının birbirinden değerli 50 ismiyle bir araya geldik. Hem Tabal Gastronomi Evi’mizin çalışmalarını aktardık hem de Niğde’mizin kültürünü ve yemeklerini masaya yatırdık." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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