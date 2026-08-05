Niğde'de MS ve Nöroimmünoloji Polikliniği açılıyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Multipl Skleroz (MS) ve Nöroimmünoloji Polikliniği açılıyor.





Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Nöroloji Kliniği bünyesinde faaliyete geçecek poliklinikte başta MS olmak üzere demiyelinizan ve nöroimmünolojik hastalıkların tanı, tedavi ve takip hizmetleri güncel bilimsel yaklaşımlar doğrultusunda sunulacak.



19 Ağustos'ta hizmet vermeye başlayacak poliklinikte ayrıca beyin MR görüntülemesinde beyaz cevher lezyonları tespit edilen ve gerekli görülen hastaların değerlendirmeleri de yapılacak.



Başhekim Doç. Dr. Kürşad Ramazan Zor, her çarşamba günü hizmet verecek poliklinikte hasta kabulünün Dr. Öğr. Üyesi Aydın Talip Yıldoğan tarafından gerçekleştirileceğini belirtti.

